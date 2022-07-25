В Гуш-Эционе предотвратили теракт

Палестинский араб бросил бутылку с коктейлем Молотова в сухую траву. Он ждал, когда солдаты придут на пожар, чтобы затем на них напасть.

В ЦАХАЛе сообщили, что в понедельник, 25 июля, вечером был предотвращен теракт в Гуш-Эционе рядом с поселением Мигдаль-Оз. Палестинский араб решил бросить коктейль Молотова в кусты. Когда начался пожар, он начал ждать, чтобы пришли солдаты. Предполагается, он хотел напасть на них.

Когда его задержали, при нем нашли пистолет и еще две бутылки с зажигательной семью.

На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Мужчина же был доставлен в отделение полиции на допрос.

Ранее наш сайт писал, что волонтеры из Бней-Брака показали жуткую видеонарезку с нападениями на женщин и детей в городе. Сообщается, что изначально видео было предупреждением для родителей перед каникулами о том, что происходит на улицах. Но затем часть родителей, опознавших на видео своих детей, пошли в полицию.

Кроме того, Курсор сообщал, что полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП. Его остановили в городе Тира. При осмотре его машины полицейские обнаружили 20 порций кокаина, расфасованных по пакетикам.

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