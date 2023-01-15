Попытка ножевого теракта в Самарии: первые подробности

09:46, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку нападения возле Офры.

По сообщениям ивритоязычных СМИ, в воскресенье утром солдаты ЦАХАЛа выстрелили в палестинца, который бежал к ним с ножом возле Офры в Самарии.

Как сообщили в ПА, нападавший скончался.

Никто из солдат ЦАХАЛа не пострадал.

Первоначальное расследование показало, что палестинцы бросали камни в солдат, чтобы отвлечь их, пока к ним приближался человек с ножом.

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