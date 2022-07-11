Попытка похищения возле Пардес-Ханы: задержан главный подозреваемый

Днем 5 июля мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. И вот полиция нашла главного подозреваемого.

Полиция арестовала Александра Мозгового. Этот 31-летний житель Пардес Ханы подозревается в попытке похищения 16-летней девочки. Он попытался запихнуть ее в багажник.

Об аресте написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Напомним, что похититель напал на девушку, когда она занималась бегом. К счастью, рядом оказалась супружеская пара, которая и помогла жертве вырваться из рук похитителя. Тогда подозреваемый убежал.

«Полиция призывает и других девочек сообщить в полицию если их пытались похитить», — написали администраторы канала.

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