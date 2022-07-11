Попытка похищения возле Пардес-Ханы: задержан главный подозреваемый

Полиция арестовала Александра Мозгового. Этот 31-летний житель Пардес Ханы подозревается в попытке похищения 16-летней девочки. Он попытался запихнуть ее в багажник.
Об аресте написали на телеграм-канале.
Напомним, что похититель напал на девушку, когда она занималась бегом. К счастью, рядом оказалась супружеская пара, которая и помогла жертве вырваться из рук похитителя. Тогда подозреваемый убежал.
«Полиция призывает и других девочек сообщить в полицию если их пытались похитить», — написали администраторы канала.
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