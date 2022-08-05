Ножевой теракт: попытка предпринята на КПП Тэним

Попытка ножевого теракта была зафиксирована на КПП Тэним.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Также рассматривается криминальная версия происшедшего на приграничном пункте. Подробности — по мере поступления информации.

«Курсор» писал, что подросток из Бней-Брака арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения мужчине на кладбище. Подозреваемый будет доставлен сегодня на слушание в окружной суд Петах-Тиквы с просьбой продлить срок его содержания под стражей.

Мы сообщали, что в Акко нашли брошенного новорожденного ребенка в картонной коробке. Состояние ребенка нормальное, он в сознании, его перевели в отделение для недоношенных, где он проходит тесты и обследования. Полиция начала расследование.

Редакция информировала ранее, что в Иерусалиме застрелен 40-летний мужчина. Полиция Израиля проводит расследование инцидента, проводит анализы и собирает улики на месте происшествия. По состоянию на субботу никто из подозреваемых не был арестован.

Напомним, мы писали, что названо имя солдата ЦАХАЛа, утонувшего сегодня утром.Представитель ЦАХАЛ сообщил имя утонувшего на отдыхе. Так, это Рой Кугламс из Иерусалима. На момент смерти ему было всего 19 лет. Семья погибшего обратилась к СМИ, чтобы те не отправляли журналистов на похороны.