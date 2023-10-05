Он озвучил ряд требований, среди которых немедленное возвращение контрольно-пропускных пунктов и другие.

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган резко негативно высказался в адрес правительства после того, как сегодня произошел теракт рядом с палестинской деревней Хувара.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

"Правому правительству раз за разом не удается обеспечить безопасность израильтян в центре страны. Мы не приемлем ситуацию, когда раз за разом (террористы – ред.) нападают на евреев и пытаются их убить", – заявил он.

Даган требует, чтобы в центре Самарии немедленно вернули контрольно-пропускные пункты, а также провели широкомасштабную военную операцию в палестинских городах и населенных пунктах, чтобы искоренить террористов и террор.

«Мы ожидаем результатов от правительства. Мы ожидаем, что наша национальная честь будет восстановлена, и мы ожидаем, что нам, наконец, вернут ощущение безопасности», – добавил Даган.

Напомним, что сегодня, 5 октября, возле деревни Хавара арабский террорист начал стрелять по машине, двигавшейся по шоссе 60. Он в упор открыл огонь по супружеской паре, в том числе беременной женщине, и их маленькому сыну. К счастью, чудом никто не пострадал.

В Службе экстренной помощи уточнили, что водитель и пассажиры не пострадали, но одному человеку оказали психологическую поддержку. Заднее стекло транспортного средства разбилось, а также в салоне нашли пулю. Видео инцидента смотрите здесь.

После попытки теракта преступник скрылся с места происшествия. Со временем в ЦАХАЛе подтвердили факт нейтрализации террориста, подозреваемого в совершении обстрела израильской семьи. О подробностях обещают сообщить позже.

Также "Курсор" сообщал, что эритрейцы пытались убить своего соотечественника в округе Лахиш.