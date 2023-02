Посол Израиля и депутаты Кнессета встретились в Киеве с главой Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 20 февраля, провел встречу с находящимися с визитом в Киеве представителями Кнессета, а также с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

«Хорошая встреча с министром обороны», — написал Бродский.

Он также обнародовал совместное фото главы оборонного ведомства Украины Резникова и представителей израильской делегации.

A good meeting with the Minister of Defense @oleksiireznikov @YuliEdelstein @zeev_elkin pic.twitter.com/ncYo3TZVdg

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 20, 2023