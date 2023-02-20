Посол Израиля и депутаты Кнессета встретились в Киеве с главой Минобороны Украины

На прошлой неделе украинскую столицу с официальным визитом впервые посетил министр иностранных дел Эли Коэн.

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 20 февраля, провел встречу с находящимися с визитом в Киеве представителями Кнессета, а также с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

«Хорошая встреча с министром обороны», — написал Бродский.

Он также обнародовал совместное фото главы оборонного ведомства Украины Резникова и представителей израильской делегации.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе министр иностранных дел Эли Коэн, посетивший Киев впервые с начала полномасштабной войны, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил солидарность с украинским народом.

Встреча состоялась 16 февраля в Киеве. Коэн сообщил Зеленскому, что Израиль «выражает солидарность с Украиной».

Украинский лидер сказал главе МИД Израиля, что Иран «является общим врагом Украины и Израиля». На встречах, которые провел сегодня Коэн, было решено, что Израиль увеличит гуманитарную помощь Украине.

Зеленский попросил помощи в реабилитации, а также в строительстве школ. Еще одна просьба Украины — предоставление дополнительных рабочих виз для украинцев в Израиле, а также увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».