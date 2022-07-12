Посол Израиля ООН озвучил срочное требование в Совете Безопасности

Посол Израиля ООН требует вмешательства Совета Безопасности после того, как «Хизбалла» отправила беспилотники на территорию Израиля.

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан во вторник ночью направил срочное письмо с жалобой в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН, требуя от международного сообщества немедленно осудить отправку БПЛА из Ливана к газовой платформе Кариш.

Эрдан также отметил, что отправка беспилотников является грубым нарушением решения Совета безопасности.

«Эти БПЛА были отправлены террористической организацией с явной попыткой угрожать Израилю, — предупредил Эрдан. — Это еще одна попытка нанести ущерб израильской гражданской инфраструктуре. Это провокация, которая может привести к эскалации в регионе, и международное сообщество должно ее жестко осудить».

«Израиль не хочет эскалации, — добавил он. — Но мы не потерпим никакого ущерба нашему суверенитету и предпримем необходимые шаги для защиты израильского гражданского населения и инфраструктуры страны».

Две недели назад системы обнаружения ЦАХАЛа обнаружили БПЛА, двигавшиеся из Ливана в сторону экономических вод Израиля. Силы ЦАХАЛа сбили их с большого расстояния, и морской границе не было нанесено никакого вреда или угрозы. По данным ЦАХАЛа, БПЛА принадлежали террористической группировке «Хизбалла» и были сбиты в водах Ливана.

Ранее Курсор писал, что в Израиле упадут цены на мясо. Кроме того, государство будет продвигать на законодательном уровне введение обязательной маркировки страны происхождения для сельскохозяйственных продуктов, продающихся в рознице.