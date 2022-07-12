Посол Израиля ООН озвучил срочное требование в Совете Безопасности

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан во вторник ночью направил срочное письмо с жалобой в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН, требуя от международного сообщества немедленно осудить отправку БПЛА из Ливана к газовой платформе Кариш.
Эрдан также отметил, что отправка беспилотников является грубым нарушением решения Совета безопасности.
«Эти БПЛА были отправлены террористической организацией с явной попыткой угрожать Израилю, — предупредил Эрдан. — Это еще одна попытка нанести ущерб израильской гражданской инфраструктуре. Это провокация, которая может привести к эскалации в регионе, и международное сообщество должно ее жестко осудить».
«Израиль не хочет эскалации, — добавил он. — Но мы не потерпим никакого ущерба нашему суверенитету и предпримем необходимые шаги для защиты израильского гражданского населения и инфраструктуры страны».
Две недели назад системы обнаружения ЦАХАЛа обнаружили БПЛА, двигавшиеся из Ливана в сторону экономических вод Израиля. Силы ЦАХАЛа сбили их с большого расстояния, и морской границе не было нанесено никакого вреда или угрозы. По данным ЦАХАЛа, БПЛА принадлежали террористической группировке «Хизбалла» и были сбиты в водах Ливана.
Ранее Курсор писал, что в Израиле упадут цены на мясо. Кроме того, государство будет продвигать на законодательном уровне введение обязательной маркировки страны происхождения для сельскохозяйственных продуктов, продающихся в рознице.