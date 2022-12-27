Посол Израиля в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

Посол Израиля в Анкаре Ирит Лилиан вручила верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во вторник, заняв пост, который пустовал более 4-х лет.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ирит Лиллиан, высокопоставленный дипломат, сыгравшая ключевую роль в израильско-турецком примирении, была временным поверенным в делах Израиля в Анкаре с февраля 2021 года, в течение которого обе стороны медленно, но неуклонно двигались к восстановлению полных дипломатических отношений.

В мае 2018 года Турция отозвала своего посла и попросила посланника Израиля уйти в знак протеста против реакции Израиля на насильственные беспорядки возле Газі, в результате которых были убиты десятки палестинцев. В августе этого года Израиль и Турция объявили о полном возобновлении дипломатических отношений после нескольких лет медленного примирения, которое заметно ускорилось благодаря взаимным визитам высокопоставленных официальных лиц.

«С самого начала было ясно, что мы выстраиваем процесс, в котором мы соглашаемся или не соглашаемся. Мы выходим на правильные, позитивные двусторонние отношения, которые имеют широкий спектр деятельности, но мы знаем, что есть моменты, по которым мы не согласны. Мы знаем, что у нас не будет идеального брака», — сказала Лилиан еще в августе.

Новый посол Турции в Израиле Сакир Озкан Торунлар в начале месяца получил копию своей верительной грамоты в Иерусалиме, что позволило ему приступить к работе. Ожидается, что он представит оригинал президенту Ицхаку Герцогу 11 января, после чего он сможет официально вступить в должность.

В письме, представленном Торунларом, Эрдоган подчеркнул свое желание «поддерживать и укреплять отношения дружбы, которые благополучно существуют между Турецкой Республикой и Государством Израиль».

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