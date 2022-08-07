Встреча Совбеза ООН: США и Великобритания поддержали право Израиля на самооборону

Великобритания и США выступили с заявлениями в поддержку права Израиля на самозащиту, а Франция «осуждает ракетные обстрелы израильской армии». Все три страны имеют право вето на любое решение Совбеза ООН.

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на заседание, чтобы обсудить эскалацию трансграничного конфликта между ЦАХАЛом и палестинским Исламским джихадом.

Однако еще до встречи Соединенные Штаты и Великобритания подтвердили право Израиля защищать своих граждан от ракет Газы. Представитель Госдепартамента США заявил: «Администрация Байдена полностью поддерживает право Израиля на самооборону».

Миссия ОАЭ сообщила: «В свете тревожных событий в Газе Объединенные Арабские Эмираты вместе с Францией, Ирландией, Норвегией и Китаем призвали провести закрытое заседание в понедельник 8 августа».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции заявила, что ее страна серьезно обеспокоена эскалацией ситуации, сожалеет о жертвах среди палестинского гражданского населения и осуждает ракетные обстрелы Израиля. При этом Франция «подтверждает свою безусловную приверженность безопасности Израиля», — сказала она.

Франция имеет постоянное место в СБ ООН, также как США и Великобритания. Все трое имеют право вето на любое решение СБ ООН.

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес заявил: «Израиль имеет полное право на самооборону от поддерживаемых Ираном террористов, приверженных уничтожению государства Израиль, включая палестинский Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

Кроме того, Курсор писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.