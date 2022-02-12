Посольство Израиля в Киеве переведено в чрезвычайный режим работы

Глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид решил перевести посольство в Киеве в чрезвычайный режим работы в связи с возможной полномасштабной войной с Россией.

Посольство Израиля в Киеве проведено в чрезвычайный режим работы. Такое решение принял Яир Лапид. Согласно новому режиму работы, в посольстве будут действовать дополнительные сотрудники для того, чтобы побыстрее эвакуировать граждан Израиля из Украины.

В МИДе сообщили, что на данный момент на территории Украины находится от 10 до 15 тысяч граждан Израиля. Из них 4500 зарегистрировались на сайте ведомства.

Кроме того, 12 февраля глава правительство Нафтали Беннет провел экстренное совещание, посвященное ситуации в Украине.

На данный момент решение об эвакуации не принято, однако ожидается что ближе к вечеру пройдет еще одно совещание по этому поводу

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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