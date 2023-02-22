Повышение процентной ставки банка: Нетаниягу выступил с приказом к депутатам Ликуда

Нетаниягу сказал депутатам от Ликуда, чтобы они прекратили комментировать Банк Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал членам «Ликуда» прекратить вмешиваться или комментировать решение управляющего Банка Израиля о повышении процентной ставки Израиля на 0,5% в начале этой недели.

«Независимость Банка Израиля является центральным принципом финансовой политики, которую проводит премьер-министр, и ничто не изменит этого», — сказал представитель Нетаниягу.

Заявление Нетаниягу прозвучало после того, как во вторник министр иностранных дел Эли Коэн подвергся критике после того, как попросил правительство принять меры для предотвращения дальнейшего повышения процентных ставок в Израиле.

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Еще мы писали, что Нетаниягу отклонил просьбу о надзоре за процентными ставками Банка Израиля.

Кроме того, Смотрич пообещал главам банков Израиля «представить ответственный бюджет».