Смотрич пообещал главам банков Израиля «представить ответственный бюджет»

Министр финансов Бецалель Смотрич провел встречу с главами банков Израиля, которые хотели поговорить о реформах на этот финансовый год, которые касаются банковского сектора.

На встрече руководителей банков с министром финансов Бецалелем Смотричем гендиректор Discount Bank Юрий Левин говорил о признаках кризиса и призвал к скорейшему диалогу по судебной реформе. Ближе к концу встречи обсуждение сместилось в сторону судебной реформы, которую продвигает правительство и которую поддерживает министр финансов, несмотря на предупреждения банкиров и экономистов.

Об этом сообщает Globes.

Источники, близкие к Смотричу, говорят: «Несколько минут проходил очень деловой разговор о правовой реформе. Кто-то высказал свое мнение, и министр тоже высказал свое мнение, но это была отличная встреча».

На встрече в основном обсуждались планы Минфинв на этот финансовый год, такие как создание комитета по содействию конкуренции в финансовой системе. Комитет рассмотрит способы устранения барьеров для входа новых игроков и изменения структуры регулирования. Во встрече также принял участие руководитель банковского департамента Банка Израиля Яир Авидан, недавно объявивший об уходе в отставку.

В распространенном по итогам встречи заявлении Смотрич сказал: «В повестку дня были поставлены экономические вопросы. Руководители банков представили актуальную картину ситуации, а также обсудили тенденции на рынке недвижимости».

Смотрич стремился развеять опасения банкиров по поводу предстоящего государственного бюджета: «Мы представим ответственный, ориентированный на рост бюджет, который будет содержать множество реформ. Мы не будем выходить за рамки бюджета, и денег для коалиционных партий в избыточных количествах не будет».

Это следует за заявлением Смотрича премьер-министру Биньяминк Нетаниягу на днях о том, что различные министры должны будут пойти на компромисс по своим бюджетным требованиям.

«Лучшее, что мы можем сегодня сделать для израильского общества, — это снизить инфляцию. Экономика — это мир ожиданий, и цель всех нас — успокоить дискурс в стране. Израильское общество сильно, Государство Израиль переживет этот кризис. Израильская экономика сильна; взгляните на нее даже по сравнению с другими экономиками. Макроэкономические показатели Израиля выдающиеся не только в наших прогнозах, но и в прогнозах МВФ и международных организаций, а также по сравнению с другими странами.В нестабильном мире Израиль должен быть островком стабильности», — заявил министр.

Гендиректор Israel Discount Bank Ури Левин заявил на встрече, что есть признаки начала кризиса, среди которых слабость шекеля, рост премии за риск Израиля и слабость фондового рынка. Левин сказал, что он не знает, как быстро развивается кризис, но важно как можно быстрее создать путь для решения и компромисса.

Ранее Курсор писал, что банкиры Израиля озвучили опасения касательно 2023 года. Генеральный директор Mercantile Bank Шуки Бернштейн заявил, что продолжается повышение цен во всех сферах экономики.

Также акции израильских банков потеряли 6,5 млрд шекелей: названа причина. Снижение было отмечено, несмотря на отсутствие угрозы для стабильности банков.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

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