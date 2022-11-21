Газпром выиграл суд у Польши на сумму более 6 млрд евро

Польское антимонопольное ведомство не согласно с решением Фемиды и будет оспаривать его.

Польский суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей отменил в понедельник, 21 ноября, решение антимонопольного ведомства Польши (UOKiK) о наложении на российский «газпром»* штрафа в 6,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, решение польского суда вызвало удивление UOKiK, которое планирует обжаловать его.

«Угрозы, о которых мы говорили, представляя решение, сегодня четко просматриваются не только в Польше, но и во всей Европе», — отметил президент UOKiK Томаш Хростный.

Отмечается, что Польское антимонопольное ведомство – Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) – оштрафовало российскую компанию «газпром» и ее партнеров в октябре 2020 года. По результатам проведенного расследования, UOKiK объявило, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО «газпром» и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта «Северный поток-2», по антимонопольному законодательству Польши были концентрацией.

Польша принадлежит к тем странам-членам ЕС, которые выступали против строительства газопровода «Северный поток-2», считая его политическим проектом. В то же время правительство в Германии ранее отмечало, что сооружение этого газопровода не имеет ничего общего с политикой и имеет исключительно экономические цели. Похожую позицию в этом отношении имела и россия.

После полномасштабного вторжения рф в Украину от запуска «Северного потока-2» решили отказаться. В конце сентября в результате диверсии произошли взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В правительстве Германии считают, что повреждение нитей газопровода «Северный поток-2» делает невозможным его эксплуатацию.

Как сообщал Курсор, акции газпрома обвалились после массовых ракетных ударов рф по Украине.

Также Курсор информировал о том, что российский газовый монополист «газпром» приостановил транспортировку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!