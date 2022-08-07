Появилась запись разговора, где ШАБАК упрашивает жителей Газы эвакуироваться

ШАБАК предупреждал жителей Газы о предстоящих обстрелах и просил покинуть опасные территории. Военные не хотят причинять вреда населению, которое не поддерживает террористов.

Перед атакой военно-воздушных сил ЦАХАЛа склада боеприпасов, который расположен прямо в жилом доме в Газе, жителям настоятельно рекомендовали покинуть этот район.

Об этом сообщил Медиа Архив — Израильские новости.

Военные предоставили запись разговора, где координатор ШАБАКа «упрашивает» жителей Газы эвакуироваться, чтобы не наносить вред тем, кто не поддерживает террористов.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Напомним также, Министерство социального обеспечения обнародовало важную информацию для израильтян.