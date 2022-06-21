Появились новые подробности о решении Беннета распустить Кнессет

Вчера премьер-министр Нафтали Беннет заявил о роспуске Кнессета и о своем уходе с поста премьер-министра Израиля.

Сегодня появились новые подробности о решении Беннета распустить Кнессет.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Согласно информации, вчера днем оппозиция договорилась ​​с ещё одной кандидаткой о выходе из коалиции. Нетаниягу уже подтвердил подробности.

Но Беннету стало известно об этих планах и он сыграл на опережение чтобы привести к власти Лапида.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.