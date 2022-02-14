В Ашкелоне взорвался автомобиль: есть жертвы

В результате взрыва погиб один человек из организации «Домрани». Ранее на его жизнь уже покушались. Полиция начала расследование, а очевидцы рассказали журналистам о том, что видели.

Вечером в воскресенье 13 февраля в Ашкелоне на улице Бен Цви взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва погиб мужчина, а еще двое молодых людей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает корреспонент Walla с места событий.

На место отправили бригаду парамедиков МАДА. Раненые, 31-летний мужчина и 26-летний мужчина, были доставлены в городскую больницу «Барзилай».

Затем выяснилось, что погибший – высокопоставленный член преступной организации «Шалома Домрани». На его жизнь уже покушались примерно пять лет назад.

«Мы были в доме, услышали взрыв, спустились вниз и увидели, как один из раненых ползет», — рассказали очевидцы.

«Мы позаботились об одном из них, а потом вышли и увидели мужчину, истекающего кровью, бегущего к заправочной станции», — также сообщили они.

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