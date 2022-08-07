ЦАХАЛ сообщил, сколько ракетных и минометных снарядов выпущено по Израилю

С пятницы, 5 августа, когда ЦАХАЛ начал военную операцию «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад», на территорию Израиля со стороны сектора Газа было выпущено 935 ракетных и минометных снарядов.
Об этом сообщает издание Times of israel.
Согласно последним данным, 160 ракет, выпущенных террористами, не достигли границы и упали внутри сектора Газа.
ПВО «Железный купол» перехватила около 300 снарядов. Военные отметили, что система продемонстрировала 96% успех при перехвате ракет, которые были выпущены по населенным пунктам Израиля.
«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 7 августа, со стороны сектора Газа на территорию Израиля было выпущено множество ракет, и в результате обстрелов ранения получили 16 человек.
Еще мы писали, что в результате обстрела Беэр-Шевы в медицинское учреждение «Сорока» были доставлены пять пострадавших. Трое человек находятся в легком состоянии, а двое пострадавших обратились за помощью из-за приступов панической атаки.
Напомним, что террористы «Исламского джихада» в очередной раз неудачно запустили ракету, которая совсем удачно приземлилась на своих же арабов в Джабалии (Газа). Сообщается как минимум о двоих погибших.