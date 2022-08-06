Попадание ракеты в дом в Сдероте: новые подробности

Появилась фотография последствий попадания ракеты террористов в жилой дом в Сдероте. Как оказалось, в нем проживает семья с двумя детьми.

В субботу, 6 августа, примерно в 14:00 при обстреле Сдерота ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщили в мэрии города, а затем различные СМИ.

К счастью, раненых нет. В доме живет семья с двумя детьми, но они спрятались в убежище. Услышав сигнал воздушной тревоги, семья отправилась в укрепленную комнату (МАМАД). Как рассказал отец семейства, его дому был нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, СМИ опубликовали фотографию последствий попадания ракеты в дом. Снимок появился в соцсети Twitter.

שדרות,פגיעה ישירה.

אין נפגעים pic.twitter.com/2i69pUULV0 — Real News IL (@RealNewsIL) August 6, 2022

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Египет предложил Израилю и террористам Исламского джихада сделать перемирие. Согласно сообщению, пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня. Правда, в отчете не говорится, открыта ли какая-либо сторона для предложения.

Еще напомним, что в сети показали видео запуска ракет из Газы. За ночь с сектора Газа было выпущено около 160 ракет, из которых 30 не попали на территорию Израиля, а из остальных 95% были уничтожены «Железным куполом». Ракетные обстрелы продолжаются.

Еще Курсор сообщал, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе.