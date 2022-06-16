Появилось видео, как араб слетел с мотоцикла, выполняя трюк прямо посреди полосы

На видео зафиксировано, как водитель совершает маневры на мотоцикле, однако не справляется с управлением и падает прямо посреди дороги.

Не раз израильтяне становились свидетелями опасности, скрывающейся для большинства водителей на южных дорогах, когда молодые люди серьезно нарушали ПДД.

На этот раз арабы решили заснять трюки своего напарника прямо посреди полосы, что представляло реальную опасность для всех участников дорожного движения, пишут в Amar Assadi News.



На видео зафиксировано, как молодой человек совершает маневры на мотоцикле, однако не справляется с управлением и падает прямо посреди дороги. Судя по кадрам, он выжил и быстро поднялся.

Напомним, что 9-летнего мальчика атаковал питбуль, когда ребенок шел с братом по улице к киоску с шаурмой в Ярке. Братья прошли мимо хозяина собаки, которая была привязана на железной цепи. Согласно предъявленному ему обвинительному заключению, 32-летний житель держал собаку непривитой, без клейма и без лицензии, необходимой для питбуля.

Как ранее писал Курсор, владелец фермы сегодня в среду подвергся нападению с камнями на пастбище. Медики МАДА и фельдшеры оказали ему помощь и эвакуировали его в больницу Сорока в легком состоянии с травмами верхней части тела.

Кроме того, рабочий в Иерусалиме атаковал ультраортодокса на строительной площадке. Видео, которое активно распространяется в соцсетях, поразило израильтян своей жестокостью.