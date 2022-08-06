Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов

В субботу днем лидер РААМ Мансур Аббас впервые прервал молчание. Он написал, что РААМ против любых войн, в которых гибнут невинные люди.

Арабская партия РААМ, которая вошла в коалицию Беннета-Лапида, молчала почти сутки после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в секторе Газа. И вот глава партии Мансур Аббас прокомментировал происходящее.

Соответствующий пост он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Аббас написал, что выступает против любых войн. По его словах, во внешнеполитических вопросах в Израиле нет «левых» и «правых». В этом отношении, как написал Аббас, Беннет, Лапид и Нетаниягу одинаковы.

Поэтому РААМ с самого начала отказалась от министерских постов, чтобы не принимать участия в принятии решений, которые были бы тяжелыми «дня народа». Поэтому сейчас РААМ повлиять на ситуацию не может.

Никаких требований прекратить операцию против террористов «Исламского джихада» Аббас и партия не выдвигали.

Ранее наш сайт сообщал, что террористы запустили ракеты в сторону Ашкелона. Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне сообщил, что на сегодняшний день он оказал помощь 20 людям, которые пострадали из-за ракетных обстрелов.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что израильтянам рассказали, как говорить с детьми о ракетных обстрелах.

Также наш сайт писал, что появилось видео из дома в Сдероте, в который попала ракета террористов.