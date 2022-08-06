В Ашкелоне ракета упала прямо в жилом квартале

Воздушная тревога была объявлена в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Холоне, Бат-Яме, Явне, Ашкелоне и региональном совете Хоф Ашкелон и других местах.

В субботу, 6 августа, примерно в 18:00 террористы «Исламского джихада» выпустили по Израилю множество ракет. Залп был нацелен на прибережный город Ашкелон и его окрестности.

Одна из ракет упала в жилом квартале Ашкелона, во дворе рядом с незаселенным домом. По первым сообщениям, обошлось без жертв. Частный легковой автомобиль и микроавтобус получили повреждения.

На телеграм-канале Израильские трудовыебудни появилось фото с места события.

Кроме того, видео из Ашкелона показали на телеграм-канале Реальная война.

Видео распространяются также и в Twitter.

פגיעת רקטה באשקלון: הרקטה נפלה בחצר בניין לא מאוכלס | @Itsik_zuarets עם התיעודים מזירת הנפילה pic.twitter.com/xlOubCU5Zf — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2022

Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.