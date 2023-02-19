Появилось видео погони за мотоциклистами в Негеве

У задержанных не было прав и страховки.

В Негеве полиция устроила погоню за двумя мотоциклистами 17-20 лет из бедуинского сообщества.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Бедуинам приказали остановиться, после чего они безуспешно попытались скрыться. Во время задержания выяснилось, что арестованные ехали без прав и без страховки.

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 19 февраля, мужчина получил ножевое ранение. 38-летний пострадавший получил помощь на месте и был госпитализирован в медучреждение «Барзилай». По оценкам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести. Сейчас правоохранители занимаются расследованием обстоятельств инцидента.

Также «Курсор» сообщал, что в воскресенье на трассе 77 рядом с развязкой Бейт Римон произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали 11 человек. Посреди дороги столкнулись 3 машины, среди пострадавших есть трое детей.

По предварительной информации, все участники ДТП отделались легкими травмами. На место происшествия отправили медиков МАДА, оказавших пострадавшим первую помощь, а после госпитализировавших их в медучреждение «Пория». Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Помимо этого недавно министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал не возвращать родным тело 21-летнего жителя Восточного Иерусалима Алькама Хайри, который 27 января совершил теракт возле синагоги в Иерусалиме. Это решение противоречит позиции генерального комиссара полиции Коби Шабтая, который считает, что удержание тела террориста спровоцирует обострение ситуации в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого он настаивал на возвращении семье террориста, который убил семерых человек, останков его тела. Однако Бен-Гвир заявил, что ранее, когда правоохранители выступили с аналогичным заявлением и родственники получили тело террориста, то во время его похорон начались «значительные» беспорядки.