В Ашкелоне мужчина получил ножевое ранение: первые детали

В воскресенье, 19 февраля, в Ашкелоне ножевое ранение получил 38-летний мужчина.

Об этом пишет издание Maariv.

Пострадавшему оказали помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай». Врачи оценили состояние потерпевшего как средней степени тяжести.

В данный момент сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 13 февраля, в Негеве молодой человек примерно 20 лет получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение «Сорока». Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства происшествия.

Еще мы писали, что в Бней-Браке несовершеннолетний получил ножевое ранение после того, как трое находившихся там мужчин якобы попросили у него сигарету, и он не ответил на их просьбу.

Напомним, в Самарии в поселении Бейт-Эль террорист напал с ножом на фермера. Злоумышленника обезвредили, в инциденте никто не пострадал. Полиция начала расследование по делу, а преступника задержали.