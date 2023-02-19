Тело террориста, убившего семь человек в Иерусалиме, не будет возвращено его семье

Тело 21-летнего жителя Восточного Иерусалима Алькама Хайри, который 27 января совершил теракт возле синагоги в Иерусалиме, не будут возвращать его родным. Такой приказ отдал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Об этом сообщил корреспондент 13 канала ИТВ.

Это решение было принято вопреки позиции генерального комиссара полиции Коби Шабтая, который выразил мнение, что продолжение удержания тела террориста, убившего семь человек, начнет обострять обстановку в Восточном Иерусалиме. В связи с этим, он настаивал на том, чтобы останки вернули семье.

Но Бен-Гвир отметил, что ранее, когда полиция выступила с аналогичным заявлением и тело очередного террориста вернули родственникам, «значительные» беспорядки начались во время его похорон. Поэтому он отдал приказ не возвращать тело Алькама Хайри.

«Курсор» писал ранее, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

Еще мы писали, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Напомним, что в Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы. Преступник открыл огонь из автомобиля по людям, которые выходили из магазина. В результате погиб мужчина.

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