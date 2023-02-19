Возле развязки Бейт Римон произошло ДТП, среди пострадавших — трое детей

В воскресенье, 19 февраля, на трассе 77 рядом с развязкой Бейт Римон произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали одиннадцать человек. Об этом пишет издание Maariv.

На дороге столкнулись три автомобиля, среди пострадавших — трое детей. Согласно предварительным данным, все участники аварии получили легкие травмы. На место инцидента приехали медики МАДА, которые оказали им первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Пория».

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.

Еще мы писали, что в субботу, 18 января, на Голанских высотах в результате аварии пострадали шесть человек. На дороге столкнулись три автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

Читайте также, что на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.