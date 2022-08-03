Прыгнул в воду, не раздумывая: сеть растрогало видео с израильтянином, спасшим черепаху

Пользователей сеть растрогал и умилил достойный поступок израильтянина, спасшего черепаху в Хадере. Видео смотрите ниже.

Израильтянин моментально прыгнул в воду, когда увидел печальную картину. Черепаха застряла в пакете с мусором и не могла выбраться.

На видео зафиксировано, как мужчина раскрыл пакет и подождал, пока черепаха уплывет.

«Этой черепашке повезло встретить хорошего человека, который любит животных. Пожалуйста, не выбрасывайте пакеты и пластик в море, убирайте за собой. Это не сложно и спасает жизни. Морские животные скажут спасибо», — написал один из комментаторов.

Гринпис ранее предупреждал, что одноразовое пластиковое загрязнение является огромной проблемой и оказывает негативное влияние на морских животных, а также на подводную экосистему.

Мы, как общество, должны начать уважать морских животных и заботиться о них. Это разумные, эмоциональные и разумные существа, которые нуждаются в большей защите, если мы хотим удержать их от вымирания.

Ранее наш сайт сообщал, что шведские ученые выяснили, как крокодилы восстанавливают слух. Ученые из Уппсальского университета решили найти новый вариант лечения нейросенсорной глухоты, от которой страдают 1,2 миллиарда человек. Для этого они решили изучить уши крокодилов.

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