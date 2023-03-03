Пожар в Кирьят-Экроне: серьезно ранена молодая женщина

Парамедики MDA оказали пострадавшей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Каплан».

В пятницу, 3 марта, 30-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего в доме в Кирьят-Экроне.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что парамедики MDA оказали пострадавшей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Каплан».

Как сообщал Курсор, 21 января в Кирьят-Ате в квартире трехэтажного жилого дома начался пожар, в результате которого пострадали две женщины.

Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА рассказали, что в результате инцидента дымом отравились 81-летняя и 55-летняя женщины. У них диагностированы тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам» а Хайфе.

Курсор писал ранее, что в школе Бейтар-Илите вспыхнул пожар. На место прибыли пожарные и волонтеры, которые эвакуировали из здания 400 учеников.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве во дворе своего дома был обнаружен 40-летний мужчина с ожогами, несовместимыми с жизнью. Прибывшие медики вынуждены были констатировать его смерть.

Напомним, что массовый пожар в отеле-казино в Камбодже ранил более 60 человек и унес жизни как минимум 19 человек. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди падают с крыши после того, как попали в ловушку.

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