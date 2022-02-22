Пожар в жилом доме в Бат-Яме: есть пострадавшие и жертва

Пожар вспыхнул вследствие короткого замыкания электрощита. Сообщается о 5 пострадавших и одной жертве.

Сегодня ночью, 22 февраля, в жилом доме в Бат-Яме вспыхнул пожар вследствие короткого замыкания электрощита. Об этом передает канал N12.

Одна женщина была госпитализирована в критическом состоянии и находилась под наркозом. Чуть позже стало известно, что медикам не удалось ее спасти.

Кроме того, 5 жителей дома получили ранения: два человека — средней степени тяжести и три — легкой.

Команды МАДА доставили их в больницы Вольфсон и Тель-Ха-Шомер.

Как ранее писал Курсор, минувшим вечером, 21 февраля, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.

Еще Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.

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