Подрыв авто в Нетании: огонь перекинулся на соседние машины и дом

Пожарные тушат горящие баррикады вокруг бара в Берлине Фото: twitter.com/enough14

Полиция начала расследование и проводит обыски на месте. Пострадавших нет. По предварительным данным, подрыв авто в Нетании связан с криминальными разборками с целью ликвидации.

Минувшим вечером, 21 февраля, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство.

В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.

Медики сообщили, что пострадавших нет.

Полицейские, саперы и криминалисты проводят сканирование и собирают данные для изучения источника взрыва, предыстории и обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, взрыв связан с криминальными разборками с целью ликвидации.



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Кроме того, Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.

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