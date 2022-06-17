В Эйлате произошло ДТП с квадроциклом: есть пострадавшие

Пострадавших двое. 16-летний подросток получил серьезные ранения, а потому его пришлось отправить в больницу. Женщина отделалась легкими ранениями.

Вечером в пятницу, 17 июня, в Эйлате на улице Нахаль-Шломо произошло ДТП с квадроциклом. В результате происшествия пострадал 16-летний подросток и 40-летняя женщина.

Об этом сообщает Walla.

Отмечается, что квадроцикл перевернулся. На место вскоре прибыла бригада парамедиков МАДА. Состояние женщины было удовлетворительным, так как она получила лишь легкие ранения. Однако подросток получил серьезные травмы, а потому его пришлось отправить в больницу Йосефталь для лечения.

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