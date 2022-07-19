Праймериз в Ликуде отменили: названа причина

Сегодня стало известно, что выборы председателя партии «Ликуд» проводиться не будут.

Сегодня, 19 июля, избирательная комиссия партии «Ликуда» заявила, что бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу остается председателем партии. Также Нетаниягу будет кандидатом «Ликуда» на пост премьер-министра на следующих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно заявлению избирательной комиссии, Нетаниягу был единственным депутатом от «Ликуда», кто выдвинул свою кандидатуру на праймериз. Поэтому было принято решение о том, что выборы председателя партии не будут проводиться.

Ранее Сообщалось, что единственным высокопоставленным членом «Ликуда», который заявил о своем намерении побороться за пост главы партии, был Юлий Эдельштейн. После роспуска Кнессета политик выступил с заявлением, в котором заявил о том, что снимает свою кандидатуру с участия в праймериз партии.

Кроме этого, другой член партии Авраам Биньямин Гуэта, также выдвинувший свою кандидатуру на выборах председателя «Ликуд», отказался от участия в праймериз «в знак уважения к Нетаниягу».

Лидер оппозиции Нетаниягу возглавлял партию «Ликуд» в течение 23 лет, разделенных на два срока, и непрерывно с 2005 года. За эти периоды он был премьер-министром Израиля дольше всех, пробыв на этом посту более 15 лет.

Ранее Курсор писал, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.

Наша редакция писала, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.