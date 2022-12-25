Правительство Нетаниягу отменит институт альтернативного премьер-министра

Коалиция намерена упразднить институт альтернативного премьер-министра, который был предложен Ликудом при создании правительства Нетаниягу-Ганца.

На этапе, когда правительство готово быть полностью сформировано и уже озвучены многие пункты коалиционных соглашений, стало известно еще о новых планах Нетаниягу.

Об этом сообщает Аруц Шева.

После приведения правительства к присяге коалиция намерена упразднить институт альтернативного премьер-министра.

Согласно отчету, законопроект, который был представлен в последние несколько дней, вернет Основной закон о правительстве в его первоначальную форму — до того, как «Ликуд» внес в него поправки, позволяющие создать создать правительство Нетаниягу-Ганца Это частное предложение депутатов Кнессета Элиягу Рабиво и Йоава Киша, представленное по согласованию и по просьбе коалиции.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде жестко высказались о Беннете. По словам Галит Дистель-Атбарян, «в своей крепости сидит мошенник-миллионер и финансово манипулирует людьми».

Также наш сайт информировал о том, что в Ликуде выступили против одного из важных пунктов коалиционного соглашения.

Кроме того, мы писали слова депутата от Ликуда: Не все коалиционные договоренности будут соблюдены. Депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») в интервью радиостанции «Кан решет бет» прокомментировал пункт об аннексии Иудеи и Самарии.

Ранее редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.