Правительство разработало план приватизации Почтовой компании Израиля

Совещание, проведенное Управлением государственных компаний, было призвано дать толчок процессу и привлечь правительственные министерства, участвующие в процессе, к выполнению задачи. Присутствовавшие на встрече отметили позитивную атмосферу сотрудничества и стремление министерств мобилизоваться для завершения процесса.

Об этом сообщает Globes.

На встрече было решено, что приватизация компании будет завершена в течение 16 месяцев либо к концу 2023 года, либо к началу 2024 года. Завершение процесса будет зависеть от одобрения, которое, как ожидается, будет получено от Министерства обороны и надзорного органа банков для продажи Почтового банка.

По мере продвижения процесса Министерство финансов будет проводить марафонские обсуждения, чтобы завершить план восстановления почтовой компании и коллективный договор для ее сотрудников. Без такого соглашения Почтовая компания по-прежнему будет погрязать в финансовом кризисе, что делает необходимым завершение плана восстановления, в противном случае Министерство финансов не сможет вкладывать капитал в компанию для рутинных операций, и ему будет трудно платить сотрудникам их работу. заработной платы и расчетов с поставщиками.

Ранее Курсор писал, что начинается процесс приватизации Почтовой компании Израиля. Управление государственных компаний Израиля соберется на следующей неделе, чтобы начать процесс приватизации компании.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Также Курсор писал, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.

Сообщалось, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.