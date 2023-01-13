Появилась важная информация о работе Центра по борьбе с COVID-19

15:16, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Правительство предлагает продлить сроки работы Центра контроля COVID-19.

Ожидается, что израильское правительство продлит период времени, в течение которого центр контроля COVID-19 министерства здравоохранения может продолжать работу в воскресенье.

Об этом сообщает KAN News.

Правительство представит на утверждение новое предложение, в соответствии с которым центр будет работать до конца марта, добавили в СМИ.

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Кроме того, Китай заблокировал аккаунты критиков политики против COVID-19 в соцсетях.

Напомним также, что в ВОЗ заявили о возможной новой волне COVID-19. 

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