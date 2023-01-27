Правительство слабое, ХАМАС поднимает голову — Лапид

По словам экс-премьер-министра, вместо хладнокровия, спокойного управления и профессиональной работы к власти пришло правительство «без четкой политики».

Вместо хладнокровия, спокойного управления и профессиональной работы к власти пришло правительство «без четкой политики».

Об этом пишет экс-премьер-министр Яир Лапид, мнение которого публикует портал inn.co.il.

По словам Лапида, в течение полутора лет безопасность страны обеспечивалась правительством, «ХАМАС не стрелял ракетами по Израилю, Исламскому джихаду был нанесен тяжелый удар, а организация «Логово льва» была практически полностью разгромлена».

«Мы восстановили сдерживание благодаря политике нулевой терпимости в Газе и настойчивой и контролируемой кампании в Дженине и Наблусе. Даже во время операции «Рассвет» ХАМАС не стрелял. Теперь, спустя месяц после формирования нового правительства, ХАМАС позволяет запускать ракеты по Израилю», — говорит Лапид.

По его словам, «палестинцы видят и слышат ровно то, что видим и слышим мы».

«Они слышат, как Нетаниягу обещает королю Иордании сохранить статус-кво на Храмовой горе, а через пять минут Бен-Гвир обещает его нарушить. Они видят, как Бен-Гвир будоражит Магеб с нулевыми профессиональными знаниями и готовностью слушать, и понимают, что Израиль получает все меньше и меньше поддержки со стороны США. Они поняли, что Нетаниягу слаб и потерял контроль над своими министрами», — отметил Лапид.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.

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