Предполагаемый израильский удар помешал Ирану высадить системы вооружений в Сирии

Атака 20 мая, в результате которой был нанесен удар по международному аэропорту Дамаска, повредила взлетно-посадочные полосы, как показывают спутниковые снимки, что, как сообщается, не позволило Ирану посадить грузовые самолеты Boeing 747.

Необычный ракетный удар класса «земля-земля» по международному аэропорту Дамаска, который произошел две недели назад и был приписан Израилю, привел к повреждению некоторых взлетно-посадочных полос, что предотвратило посадку больших грузовых самолетов в аэропорту.

В результате Иран не смог посадить грузовые самолеты Boeing 747, которые он использует для доставки систем, оснащенных технологией наведения для модернизации существующих ракет в высокоточные ракеты, сообщили во вторник 12-й канал.

Ссылаясь на спутниковые снимки сирийского аэропорта после предполагаемой атаки, в отчете отмечается, что взлетно-посадочные полосы на этом месте подверглись бомбардировке с обоих концов, что значительно сократило их длину и предотвратило посадку больших самолетов.

New imagery of the attacks on #Damascus International Airport pic.twitter.com/uAt7N8rDDY — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) June 7, 2022

Согласно отчету, стратегический удар достиг своей цели и помог решить проблему, вызывающую серьезную озабоченность Израиля — иранское оружие и ракетные системы, доставленные из Ирана его ливанскому прокси «Хизбалле» через Сирию.

Израиль признал, что за последнее десятилетие совершил сотни боевых вылетов над Сирией, в основном для того, чтобы помешать попыткам Исламской Республики передать оружие или закрепиться в стране, граничащей с Израилем.

Однако нападение на международный аэропорт Дамаска 20 мая было необычным, поскольку в нем использовались ракеты класса «земля-земля», запущенные с Голанских высот, сообщила сирийская государственная телекомпания SANA.

Сообщается, что трое сирийских солдат были убиты в результате удара, который стал вторым за неделю, нанесенным по стране.

Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.