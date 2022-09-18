Представитель партии РААМ посетил лидера ХАМАСа

Высокопоставленный член партии РААМ, входящей в нынешнее правительство Израиля, Камаль Риан посетил члена террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Один из лидеров ХАМАСа, Насер Эльдин аль-Шаира, был ранен в Шхеме. Посещение его представителем правящей партии вызывает скандальную реакцию общественности.

Ранее Курсор публиковал слова главы РААМ Мансура Аббаса: Никто не собьет нас с пути. Мансур Аббас заявил, что партия РААМ продолжит после предстоящих выборов «политическое партнерство», а также он призвал к повышению явки избирателей среди арабского сообщества Израиля.

Также наш сайт сообщал о визите представителей ХАМАСа в москву: что это значит для Израиля. Приглашение лавровым делегации ХАМАСа в москву вызвано, скорее всего, желанием рф собрать вокруг себя хоть кого-то из своих союзников, поскольку страна стала «изгоем» на мировой арене после вторжения в Украину.

Также мы информировали, что ХАМАС будет сотрудничать с Сирией с целью прекращения гражданской войны в стране. ХАМАС выступил с заявлением, в котором выразил признательность руководству и народу Сирии «за роль в поддержке палестинского народа», а также осудил израильскую агрессию против Сирии, «особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо». ХАМАС намерен помочь прекратить гражданскую войну в Сирии.