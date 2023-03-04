Представлял опасность: в Израиле пресечена контрабанда популярного продукта

В субботу, 4 марта, через контрольно-пропускной пункт «Хизма» пытались перевезти 220 килограмм куриного мяса без холодильника и соответствующих разрешений.

Об этом пишет 7kanal.

Сотрудники пограничной полиции отметили, что конфискованный продукт представляет реальную опасность для потребителей, его изъяли и вывезли на уничтожение. А мужчину, жителя Абу-Гоша, который пытался контрабандой перевести товар, передали в соответствующие правоохранительные органы.

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа заметили двух подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Ливана на израильскую территорию, прилегающую к городу Араб аль-Арамше.

Еще мы писали, что методы контрабанды в Израиль постоянно совершенствуются. Путешественники все время находят новые способы нелегальной перевозки товаров. В списке товаров, которые израильтяне пытались ввезти контрабандой в 2022 году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки и брендовую одежду.

Напомним, что Силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции.

Читайте также, что на пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека. В министерстве сельского хозяйства отметили, что эти хищные рыбы могут достигать больших размеров.