Представлялся управляющим Елисейского дворца: жителя Нетании задержали за мошенничество

Подозреваемый связывался по телефону с послами и представителем ЕС.

Сотрудники «Лахав-433» задержали 40-летнего жителя Нетании, который представляясь гендиректором резиденции президента Франции в Елисейском дворце, пытался обмануть иностранных послов и представителя ЕС.

Мужчина звонил послам нескольких государств и пытался получить какие-то для себя выгоды. Для своих мошеннических дел он пользовался специальной компьютерной программой.

В связи с этим, французская полиция связалась с властями Израиля и сообщила об инциденте. Сотрудники по экономическим и международным преступлениям «Лахав-433» начали расследование, которое продлилось два месяца.

В понедельник утром, 23 января, следователи нашли подозреваемого. В результате обыска в его квартире, они нашли поддельные печати Княжества Монако, княжеского дворца и правительства карликового государства на Лазурном берегу.

«Курсор» писал ранее, что комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни. Обвиняемый признал вину и заявил, что постарается вернуть деньги.

Еще мы писали, что 40-летних житель Петах-Тиквы обманным путем завладел суммой примерно 4,5 миллионов шекелей. В понедельник, 12 декабря, прокурор после завершения расследования, подал заявление о намерении предъявить ему обвинение.

Напомним, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.

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