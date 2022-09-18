Предвыборная кампания Бен-Гвира проходит с песнями и танцами

В сети опубликовали, как проводит Шаббат депутат Бен-Гвир в обществе ультраортодоксальных евреев, обеспечивая поддержку своей партии.

Депутат Кнессета и глава партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир продолжает покорять сердца ультраортодоксальных евреев.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

В Шаббат крайне правый депутат сменил предвыборные речи на зажигательные танцы, но продолжал таким образом расширять поддержку своей партии у религиозных евреев.

На видео показали, как Итамар Бен-Гвир веселится со своим электоратом.

Ранее Курсор писал, что в Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка. В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Как сообщал Курсор, накануне глава арабской националистической партии «Балад» обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами «Объединенного списка», поскольку этот шаг якобы угрожал перевернуть политический статус-кво в преддверии предстоящих выборов.

Также мы информировали, кого израильтяне хотят видеть министром юстиции — опрос. В пятницу опубликован опрос, проведенный с целью выявить, кого общественность хочет видеть в министерстве юстиции. Названы лидеры опроса., и неожиданностей в голосовании не было.

Напомним, наш сайт публиковал результаты нового опроса: Правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».