Премьер-министр ПА опасается, что израильские санкции приведут к краху Палестины

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе предупредил, что санкции против его страны «немедленно приведут к ее краху».

Об этом сообщает Haaretz.

Штайе прокомментировал санкции, которые ввел израильский Кабмин в отношении ПА после обращения палестинцев в Совбез ООН с призывом передать в Международный суд в Гааге вопрос об «израильской оккупации».

Решение Израиля перевести израильским жертвам терроризма примерно 139 миллионов шекелей из фондов ПА, а также продолжить замораживание налогов «являются еще одним гвоздем в крышку гроба Палестинской автономии».

По словам Штайе, если не будет немедленного вмешательства международного сообщества, включая Вашингтон и арабские страны, то это приведет к краху Палестинской автономии.

«Предыдущие израильские правительства работали над устранением решения о создании двух государств. А нынешнее правительство борется с самой Палестинской администрацией», — заявил Штайе.

В качестве санкционного шага Израиль отозвал разрешение на въезд у палестинского министра иностранных дел и намерен лишить VIP-пропусков всех высокопоставленных палестинских чиновников. Также Бецалель Смотрич подписал приказ о выплате конфискованных палестинских налоговых поступлений семьям жертв израильтян.

При этом Штайе отверг связь между запросом ПА в ООН и ответными мерами Израиля. «Палестинский народ борется с жестокой оккупацией. У нас есть право жаловаться и говорить миру, что мы страдаем. Израиль хочет предотвратить даже самый ненасильственный способ борьбы с оккупацией».

Ранее Курсор писал, что Израиль ввел санкции против ПА в ответ на запрос мнения Международного суда по оккупации.

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