Препятствия в коалиционных переговорах: стало известно о дальнейших планах Нетаниягу

Несмотря на препятствия в коалиционных переговорах, Нетаниягу, как сообщается, хочет быстро заменить спикера Кнессета и принять законы, которые позволят Дери быть министром, а полиции подчиняться Бен-Гвиру.

По сообщениям, партия «Ликуд» будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже на следующей неделе планирует провести спорный законодательный блиц, чтобы выполнить обещания, данные политическим союзникам, и готовится попросить президента Ицхака Герцога о продлении срока формирования правительства до 11 декабря.

Изначально Нетаниягу стремился быстро заключить ряд коалиционных сделок со своими крайне правыми и религиозными союзниками, с которыми он получил убедительное большинство в 64 человека в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, на выборах в начале этого месяца.

Но это оказалось неуловимым и трудоемким из-за амбициозных и часто противоречащих друг другу требований различных сторон, когда уступки, сделанные одному партнеру, привели к тому, что другие ужесточили свои требования.

Одно из основных юридических препятствий, с которыми сталкивается зарождающаяся коалиция, заключается в том, что лидер партии ШАС Арье Дери, который должен был занимать ключевые министерские должности в следующем правительстве, в настоящее время лишен права занимать пост министра из-за осуждения за налоговое правонарушение, вынесенное ранее в этом году.

Людям, приговоренным к тюремному заключению, запрещается занимать должности министров правительства в течение семи лет, если только не будет принято судебное решение о том, что приговор не несет в себе «аморальности».

Новая коалиция может попросить главу Центральной избирательной комиссии — судью Верховного суда — вынести решение по этому вопросу, но, как сообщается, Нетаниягу намерен полностью обойти этот вопрос, быстро приняв поправку к квазиконституционному Основному закону Израиля, которая позволит осужденным за условные сроки для работы в качестве министров.

Любое назначение Дери министром, скорее всего, будет обжаловано в Верховном суде, поскольку осуждение Дери стало частью сделки о признании вины, которая значительно уменьшила его наказание, поскольку судья был убежден, что он уходит из политики, чего Дери не сделал.

Дери также отсидел два года в тюрьме в 2000-2002 годах по другому обвинению во взяточничестве, когда он был министром внутренних дел.

Еще один закон, который Нетаниягу хочет быстро принять на следующей неделе, подчинит израильскую полицию правительству. Это необходимо для удовлетворения требования лидера экстремистской партии «Отцма-Йехудит» Итамара Бен-Гвира, который достиг соглашения с «Ликудом», согласно которому он станет министром национальной безопасности, новой должностью в полиции, которая будет иметь более расширенные полномочия, чем нынешнее министерство общественной безопасности. В настоящее время закон гласит, что полиция устанавливает свою собственную политику.

Согласно сообщениям различных СМИ во вторник, «Ликуд» хочет принять законы, получившие название «закон Дери» и «закон Бен-Гвира», до того, как правительство будет приведено к присяге, желательно уже на следующей неделе. Это потребует созыва Кнессета и замены его спикера, чтобы получить контроль над законодательной повесткой дня.

Согласно сообщениям, новый спикер может быть приведен к присяге уже в понедельник.

Ранее Курсор писал, что депутат Яадут а-Тора жестко раскритиковал поведение Ликуда во время переговоров.