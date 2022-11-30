Депутат Яадут а-Тора жестко раскритиковал поведение Ликуда во время переговоров

Представитель «Яадут а-Тора» в избирательной комиссии критикует поведение «Ликуда» по отношению к партии на коалиционных переговорах.

Высокопоставленный чиновник «Яадут а-Тора» Авраам Йостман напал на «Ликуд»и заявил, что фундаментальные вопросы все еще полностью не решены между сторонами.

Об этом сообщает INN.

«Они не продвигаются вместе с нами в существенных областях, в вопросах религии и государства — без них мы не войдем в правительство. Это не поведение партнеров. Это оскорбительное поведение. Поэтому мы будем всеми силами противодействовать замене спикера Кнессета и назначению нового спикера Кнессета», — сказал он.

Депутат считает, что «происходит сумбурное ведение переговоров. Здесь есть самодовольство».

«Ликуд солгал нам, считает нас глупыми. Думает, что над нами можно посмеяться. Их поведение оскорбительно и постыдно», — заявил чиновник.

По его словам, «Ликуд» меняет список министров в соответствии с принадлежностью партий, и даже когда выносит предложения на стол — «они оскорбительны в силу своей неактуальности».

коалиционные переговоры все еще продолжаются, так как партии выдвигают свои условия Нетаниягу. Накануне появились сообщения о том, что Нетаниягу попросит Герцога о продлении данного ему мандата еще на две недели. Предполагается, что президент одобрит продление срока полномочий.

Ранее Курсор писал о прорыве в коалиционных переговорах: кто возглавит министерство финансов. Коалиционное соглашение может быть подписано уже сегодня, после прорыва в ходе марафонских переговоров между сторонами.

Также наша редакция сообщала о том, что появились детали соглашения Ликуда с партией Смотрича.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу обратился с необычным запросом к канцелярии премьер-министра. Стало известно, что председатель «Ликуда» попросил заменить всех водителей колонны премьер-министра.

Наша редакция писала, что депутат Кнессета Офир Софер рассказал, когда состоится подписание коалиционного соглашения.

Курсор уже сообщал, что «Яадут а-Тора» выдвинул требование Нетаниягу.