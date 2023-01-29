Пресечена попытка контрабанды 17 тонн овощей из сектора Газа

Изначально на КПП «А-Заим» было изъято около 9 тонн овощей, а после подобное произошло на переходе Хуссан, где было изъято более 8 тонн помидоров.

Контрабанду изъяли инспекторы Центрального отдела правоприменения и расследований Министерства сельского хозяйства. Ими сотрудники этого ведомства обнаружили и пресекли продажу более 17 тонн овощей, в том числе помидоров, огурцов, баклажанов и острого перца. Овощи были выращены в секторе Газа.

Подробней об этом информирует inn.co.il.

Овощи были обнаружены на переходе, очевидцы вызвали инспекторов. Все найденное имущество передано на уничтожение.

Министр сельского хозяйства, депутат Кнессета Ави Дихтер поздравил предсавителей подразделения PISA, которое конфисковало грузовики с овощами, что перевозились из Газы в Иудею и Самарию и контрабандой были ввезены в Израиль. Отмечено, что Минсельхоз продолжит искоренять это явление с корнем.

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