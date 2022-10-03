Партия Шакед может преодолеть электоральный барьер — опрос

Предыдущие опросы показывали, что партия министра внутренних дел не сможет пройти в Кнессет.

Опрос общественного мнения, проведенный институтом «Мадгам» (под руководством Мины Цемах и Мано Гева) для радиостанции Галей ЦАХАЛ, показывает, что возглавляемая Айелет Шакед партия «Еврейский дом» набирает силу и приближается к возможности преодоления электорального барьера.

Согласно имеющимся данным, партия Шакед получает 2,5% голосов, что ощутимо выше данных, представленных в более ранних опросах.

На данный момент, партия «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24 мандата, «Лагерь государственников» и «Ха-Ционут ха-Датит» — по 12 мест каждая. Далее следуют ШАС с 8 мандатами, «Яадут ха-Тора», получающая 7 мест, а «Исраэль Бейтену», «Авода» и МРЕЦ могут рассчитывать лишь на 6 мест каждая.

Партии «Список арабского единства» (РААМ) и альянс Хадаш-Таал получают по 4 мандата каждая, а на так давно отколовшаяся фракция БАЛАД остается «за бортом», не преодолевая электоральный барьер — как и все остальные мелкие партии.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что значительное большинство населения (58%) и половина сторонников нынешней коалиции не готовы опираться на арабские партии (РААМ и Хадаш-Таал) при формировании следующего правительства.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, получит ли правый блок необходимое большинство в Кнессете. Религиозная сионистская партия может получить 14 мест, как показывает новый опрос.

Кроме этого, лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Как сообщал Курсор, председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.

Курсор информировал о том, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.