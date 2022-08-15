Преступления пограничной полиции: незаконная конфискация телефона в Рамат-Мигрон

В понедельник насильственная эвакуация еврейского поселения в Рамат-Мигрон продолжается. Солдаты, направленные Ганцем, борются с поселенцами.

Зафиксированы преступные действия пограничной полиции против евреев: полицейский пытается скрыть улики и противозаконно конфискует мобильный телефон гражданина, который стоя в стороне записывал полицейское насилие в отношении евреев в поселке Рамат Мигрон сегодня утром.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Ганц превращает силы безопасности в политизированную преступную структуру, чтобы использовать ее как личное оружие против своих же еврейских граждан, которым мало того что заочно приказано незаконно применять насилие, но и уничтожать улики своих преступлений. Это очень опасный путь.

Ранее «Курсор» писал, что Ганц отправил солдат разрушать еврейское поселение Рамат-Мигрон. Дважды за последние дни солдаты сил безопасности демонтируют дома в незаконном поселении в Самарии. В понедельник Ганц вновь направил солдат для выселения еврейских семей.

Напомним, редакция сообщала, что Ганц рассказал, кто финансирует Исламский джихад для нападения на Израиль.Министр обороны Бени Ганц встретился в четверг с генеральным директором министерства обороны Кипра Хараламбосом Петридесом.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.