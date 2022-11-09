Президент Герцог начнет консультации по мандату на формирование правительства

Сегодня президент Ицхак Герцог начнет консультации со всеми парламентскими группами, которые были избраны в Кнессет 25-го созыва.

По традиции Президент встретится с представителями всех фракций и выслушает их рекомендации, после чего объявит депутата, который получи мандат на формирование правительства.

По состоянию на вечер вторника председатель «Ликуда» и лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу значительно опережает нынешнего премьер-министра Яира Лапида, когда речь заходит об ожидаемых рекомендациях президенту.

Нетаниягу порекомендуют президенту 64 депутата от партий правого блока. Партии «Оцма Иегудит» и «Ноам» объявили, что приедут по отдельности, но также порекомендуют Нетаниягу.

Партии «Национальное единство», «Исраэль Бейтейну» и «Хадаш-Тааль» не будут рекомендовать ни одного кандидата. При этом, партии «Еш Атид» и Авода будут рекомендовать Лапида.

После того, как Президент поручит сформировать правительство, член Кнессета, которого он выберет, будет иметь 28 дней для формирования нового правительства в соответствии с Основным законом: Правительство. Если требуется продление, то президент по закону имеет право предоставить продление еще на 14 дней.

Ранее Курсор писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.