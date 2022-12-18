Президентская резиденция примет подростков со всей страны

Президентская резиденция в этот вечер (в воскресенье) примет подростков из школ со всей страны в сотрудничестве с проектом «Спорт для жизни».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Собравшиеся вместе посмотрят финал Чемпионата мира и зажгут первую ханукальную свечу.

Кстати, в честь праздника в Брюсселе (Бельгия) возле здания Европарламента установили Ханукию. Также Израиль и евреев со всего мира уже поздравили наша редакция, премьер-министра Индии и посольство Украины. Также в Берлине (Германия) прошло зажжение первой ханукальной свечи.

«Курсор» сообщал, что президент Ицхак Герцог 16 декабря встретился с Брорией Биннефельд — дочерью раввина Хаима Друкмана, госпитализированного в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Герцог спросил у женщины о состоянии ее отца.

Она поблагодарила президента за то, что тот проявил интерес, и добавила, что раввин «не здоров, ситуация сложная». По ее словам, он находится в сознании и реагирует на окружающих, но не может говорить.

Его реанимацию посетили около 60 человек, которые пели и молились. Окружающие заметили постепенное возвращения сознания Друкмана.

«Отца оживляет действие, и мы надеемся, что произойдет чудо. Ситуация нехорошая, но мы продолжаем молиться», ‒ сказала она.

Герцог передал всей семье заболевшего самые лучшие пожелания и пожелал, чтобы раввин полностью исцелился и выздоровел. Президент будет рад разговору с ним, когда это представится возможным. Биннефальд сказала, что передаст послание, когда ее отец будет к этому готов.

Помимо этого британская поп-звезда Робби Уильямс и американский рэпер Machine Gun Kelly планируют выступление в Тель-Авиве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.