Приходящая оппозиция готова бороться с законодательным блицкригом Ликуда — СМИ

Лидер «Ликуда» и его союзники планируют принять три ключевых законопроекта, которых требуют партнеры будущего премьер-министра, но приходящая оппозиция готовится помешать этому.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении парламентские инструменты, чтобы протестовать против этого процесса и максимально отсрочить его», — заявил сегодня Армейскому радио член парламента от «Национального единства» Зеэв Элькин, раскритиковав то, что он назвал беспрецедентной попыткой пройти далеко — принятие законопроектов еще до формирования правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу и его союзники планируют принять три ключевых законопроекта, которых требуют партнеры будущего премьер-министра:

один расширяет полномочия ультраправого нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира;

тот, который позволил бы партии Религиозного сионизма назначить министра, отвечающего за политику строительства Израиля в Иудее и Самарии;

тот, который «расчистит путь» лидеру ШАС Арье Дери в министерства внутренних дел и здравоохранения, несмотря на его нынешний условный срок за налоговое мошенничество.

Элькин сказал, что попытка протолкнуть такой последовательный закон в течение восьми или около того дней без правительства была «крайне нерегулярной» и очевидным результатом «полного отсутствия доверия» между партиями в будущей коалиции.

Министр юстиции Гидеон Саар, также представляющий «Национальное единство», планировал созвать министерский комитет по законодательству уходящей коалиции в понедельник, чтобы заслушать мнения различных специалистов и юристов по законодательной программе. Этот шаг не имеет реального отношения к усилиям возглавляемой «Ликуд» и в значительной степени рассматривается как попытка поставить будущую коалицию в неловкое положение профессиональной критикой ее планов.

Как только в Кнессете начнутся законодательные усилия, уходящее правительство также, как ожидается, будет использовать такие инструменты, как обструкция и подача многочисленных возражений и запросов на пересмотр обсуждаемых законопроектов, в попытке максимально затруднить законодательный прогресс для «Ликуда» и его союзники.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда могут привести к присяге новое правительство. Кнессет должен был проголосовать за спикера, но формирование правительства Нетаниягу, вероятно, снова будет отложено.

Наша редакция писала, что Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение. Согласно сообщениям, партия Нетаниягу не хочет четко детализировать планы.

Курсор сообщал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия. Левин потребовал от лидера Ликуд неписаного обещания.

Кроме этого, новая коалиция намерена разделить должность генпрокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства. Этот раскол запланирован еще уходящим министром юстиции Гидеоном Сааром, которому разрешила это генпрокурор Гали Бахарав-Миара.

Напомним, что Бен-Гвир выдвинул Нетаниягу ультиматум.