Приравнивают Израиль к нацистской Германии: в США разгорелся скандал вокруг одной из крупнейших церквей

Ожидается, что Пресвитерианская церковь Соединенных Штатов проголосует за принципиальное решение, которое сравнивает еврейское государство с нацистским.

Скандал в Соединенных Штатах: ожидается, что крупнейшая просвитерианская церковь проголосует в ближайший вторник за резолюцию, осуждающую Израиль и сравнивающую его с нацистской Германией, сообщают СМИ в Соединенных Штатах.

Об этом пишет Israel Hayom.

Пресвитерианская церковь Соединенных Штатов, крупнейшее объединение почти трех миллионов верующих в Соединенных Штатах, выступила с заявлением, которое будет обсуждаться на предстоящем съезде организации в городе Луисвилл, штат Кентукки.

Согласно резолюции, Израиль «обращается с палестинцами как нацисты и ворует воду у палестинцев для нужд поселений, которые он строит на земле. Он практикует апартеид и лишает палестинцев их гражданских прав. Он разделяет население по расовому признаку и создает гетто для палестинцев».

«Мы не должны замалчивать нашу критику Израиля из-за истории нацистского Холокоста и молчания многих христианских организаций в то время», — сказано в заявлении.

Напомним, что колледж в районе Бостона уволил сотрудника, который, по его словам, был ответственен за то, что в течение нескольких месяцев терроризировал кампус антисемитскими и расистскими надписями.

«Курсор» писал, что в Хизбалле рассказали об «успехах» миссии своих беспилотников, сбитых ЦАХАЛом.

Редакция сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности.