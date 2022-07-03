Приравнивают Израиль к нацистской Германии: в США разгорелся скандал вокруг одной из крупнейших церквей

Скандал в Соединенных Штатах: ожидается, что крупнейшая просвитерианская церковь проголосует в ближайший вторник за резолюцию, осуждающую Израиль и сравнивающую его с нацистской Германией, сообщают СМИ в Соединенных Штатах.
Об этом пишет Israel Hayom.
Пресвитерианская церковь Соединенных Штатов, крупнейшее объединение почти трех миллионов верующих в Соединенных Штатах, выступила с заявлением, которое будет обсуждаться на предстоящем съезде организации в городе Луисвилл, штат Кентукки.
Согласно резолюции, Израиль «обращается с палестинцами как нацисты и ворует воду у палестинцев для нужд поселений, которые он строит на земле. Он практикует апартеид и лишает палестинцев их гражданских прав. Он разделяет население по расовому признаку и создает гетто для палестинцев».
«Мы не должны замалчивать нашу критику Израиля из-за истории нацистского Холокоста и молчания многих христианских организаций в то время», — сказано в заявлении.
Напомним, что колледж в районе Бостона уволил сотрудника, который, по его словам, был ответственен за то, что в течение нескольких месяцев терроризировал кампус антисемитскими и расистскими надписями.
«Курсор» писал, что в Хизбалле рассказали об «успехах» миссии своих беспилотников, сбитых ЦАХАЛом.
Редакция сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности.